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台中高中生網路發起搶救校犬大作戰 前警衛收編

2025/3/17 18:57（3/17 19:11 更新）
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台中大明高中校內2隻校犬日前被送到動物之家，後經學生發起搶救計畫，校方成功媒合前警衛領養。圖為校犬小明。（動保處提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月17日
台中大明高中校內2隻校犬日前被送到動物之家，後經學生發起搶救計畫，校方成功媒合前警衛領養。圖為校犬小明。（動保處提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月17日
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中大明高中2隻校犬小明與小朋深獲師生喜愛，小明車禍受傷時，師生還曾籌措醫藥費。未料2犬被校方送到動物之家，學生在網路發起搶救，校方今天說已成功媒合前警衛領養。

台中市大明高中位於潭子的藝術校區學生，近期在網路多個社群平台發文表示，校內2隻校犬小明和小朋，是可愛聰明的米可斯，愛撒嬌、很親人。15日被校方通報動保處捕捉並送到動物之家安置。

學生不捨指出，學校不先問其他人能不能收養，就直接送去收容所，因此在網路發起搶救校犬大作戰。

有人提到，多年前，校犬小明在校門外被車撞倒，左前腳骨折，師生除親自照料還發起全校募款，籌到新台幣5萬多元，用來支付小明的手術跟復健費用，「這份超越界限的愛，也成為校園最有意義的生命教育」。

大明高中今天表示，2隻狗本為附近的流浪狗，先前的警衛有時會照顧狗，天冷天熱時會讓狗兒進到室內休息，許多學生經過警衛室，覺得狗兒可愛也會和狗兒玩耍，但後來這名警衛離開後，2隻狗在放學後卻無人照顧。

校方提到，2隻狗並未植入晶片，雖然有學生喜愛，但也有家長反映狗會不會咬人。校方考量應給與牠們更適合的生活環境，才會送到動物之家，並向學生解釋，愛護小動物也要負起照顧責任。

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台中市動保處則表示，接獲通報協助捕捉遊蕩犬隻，也有詢問校方了解2犬是否為校犬，目前犬隻皆暫安置在動物之家，將妥適照顧犬隻。動保處提到，依照規定，校園犬貓需完成絕育手術、晶片植入及寵物登記，並推選適當校園友善動物管理者，妥善照顧動物，主要負責照顧者異動時，也應辦理轉讓登記。

校方在近日也找到前警衛，前警衛表明願意領養這2隻狗兒，目前等待領養程序完成，就能帶2隻狗兒回家，搶救校犬大作戰將迎來圓滿結局。（編輯：黃名璽）1140317

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台中大明高中2隻校犬小明與小朋（圖）深獲師生喜愛，日前被送到動物之家，學生在網路發起搶救計畫，校方成功媒合前警衛領養，現正等待領養程序完成。（動保處提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月17日
台中大明高中2隻校犬小明與小朋（圖）深獲師生喜愛，日前被送到動物之家，學生在網路發起搶救計畫，校方成功媒合前警衛領養，現正等待領養程序完成。（動保處提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月17日
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