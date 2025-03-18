中市將斥資8000萬 打造公立寵物生命紀念園區

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市飼養毛小孩數量逾27萬隻，台中市政府今天宣布，將斥資新台幣8000萬元打造首座公立寵物生命紀念園區，將於明年動工，預計明年底或後年初完工啟用。

台中市農業局長張敬昌今天在市政會議中以「完善動物福祉 打造毛孩友善城市」為題進行專案報告時表示，市府致力打造毛孩友善環境，近年飼養犬貓風氣興盛，台中市近5年飼養數量成長13萬隻，家犬貓數量逾27萬隻，僅次新北與高雄，為全國第3。

張敬昌說，台中市政府自108年至113年，連續6年獲得動保及收容評鑑雙特優，並持續完善動物權益等相關規範，自115年1月1日起家犬貓應完成寵物登記，如未完成登記，依台中市動物保護自治條例規定，罰鍰提升至新台幣1萬元至5萬元。

台中市長盧秀燕指出，寵物不只是寵物，更是家庭的重要成員，不但要愛護牠，也需建置相關法令、友善空間及設施。過去台中市在這方面做得較不足，她剛上任時台中市僅1座寵物公園，到目前市府已建置18座，預計今年底將有30座。

寵物的身後事也逐漸受到飼主重視，盧秀燕認為，過去大多交給民間業者或者其他方式處理，為回應市民的需求，台中市的寵物植存紀念園區在111年開始啟用，可容納1300具寵物骨灰，分3區循環使用，也可辦理寵物植存追思會。

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張敬昌強調，市府還將斥資8000萬元打造首座公立寵物生命紀念園區，可為死去的寵物進行冰存、火化及追思場域，目前正規劃中，預計明年動工，可望於明年底或後年初完工啟用。

張敬昌說，規劃中的公立寵物生命紀念園區座落於大甲區第一公墓與大甲殯儀館旁，基地面積約2700平方公尺，建築面積約612平方公尺，預計1年可火化4000隻犬貓遺體。（編輯：謝雅竹）1140318