金秀賢是否來台 高雄警：規劃櫻花季交管非為個人

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄櫻花季邀請韓星金秀賢，但因金秀賢身陷醜聞增加變數。轄區前鎮警方今天指出，根據上屆活動經驗，將規劃50名警力用於活動維安跟交管，與金秀賢是否來台及私人維安無關。

高雄市警察局前鎮分局中午指出，2025高雄櫻花季活動將於114年3月28日至30日在前鎮區夢時代二期停車場暨周邊道路舉辦，警方根據2024第1屆高雄櫻花季活動經驗，針對活動現場安全維護及周邊道路交通疏導，妥適規劃警力約50名，並預置預備警力因應突發事故。

警方強調，規劃警力主要是用於活動維安跟交管，與金秀賢是否來台無關，且據以往經驗，明星通常也都會由主辦單位或經紀公司配置多名保鑣，警方並不會特別為了明星出席增派警力。

前鎮分局表示，警方會加強活動現場週邊安全維護與交通疏導工作，以維護與會民眾安全及用路人權益，確保活動順利進行、週邊交通順暢。

主辦單位統一超商19日表示，目前活動仍照原訂合約執行中，後續如有變化，會在第一時間因應，並考量消費者權益妥適處理。

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已故韓國女星金賽綸的家屬日前透過YouTube頻道「橫豎研究所」主張金賽綸從15歲起就與金秀賢交往6年，之後加入金秀賢的公司Gold Medalist，在2022年發生酒駕事件後卻沒有得到適當處理，之後因採取法律程序追回借給金賽綸償還罰款與違約金的7億韓元（約新台幣1589萬元），可能逼得金賽綸走上絕路。

Gold Medalist也發表聲明，稱兩人是在2019年至2020年間交往，當時金賽綸已成年。而債務相關存證信函是為避免審計上問題寄送，並無逼迫金賽綸還債問題。（編輯：郭諭儒）1140321