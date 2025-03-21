每45天送書到監獄 雲二監與縣府簽通閱合作備忘錄

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林第二監獄昨天與雲林縣文化觀光處簽署通閱合作備忘錄，每45天送300本勵志書籍到監獄，供收容人借閱，透過閱讀與知識的力量，為他們開啟新生的契機。

雲林二監今天發布新聞稿指出，圖書室現有館藏相對有限，無法完全滿足收容人多元的學習需求。因此與雲林縣文化觀光處簽署通閱合作備忘錄；由雲林縣文觀處定期挑選文學、科學、心理勵志、名人傳記等書籍，專人宅配至雲二監圖書室，並每45天送300本書籍提供更換書目，雲二監收容人透過填寫申請單即可閱讀。

雲二監期盼收容人因書籍中的一段文字而觸動心靈，或者是藉由烘焙、藝文等書籍精進自己的專業，有一技之長在手，未來回歸社會後不會重蹈覆轍。

雲二監典獄長林豐材表示，改變是緩慢的，但可透過閱讀與努力，重新改造任何不好的習性，此次透過文觀處圖書資源挹注，讓收容人重新定義自己，出獄後能帶著正向意念展開新人生。

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雲林縣文化觀光處長陳璧君說，縣府長期推動全民閱讀，致力於打造無障礙的知識環境，並透過縣府「微冊角落」計畫及縣內書籍通閱免費服務，將閱讀資源延伸至監所、醫療院所與偏鄉據點，讓書籍成為社會共融的重要橋梁。

此次雙方合作不僅為雲二監的收容人帶來全新的機會與希望，也讓收容人體會到知識的寶貴，以及資源共享所帶來的力量，學習感恩，學習為自己開啟閱讀的多元宇宙，迎接嶄新的開始。（編輯：郭諭儒）1140321