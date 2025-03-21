嘉縣國本學堂考察團赴日 關注勞動力短缺深受啟發

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣政府率領國本學堂考察團赴日本山口縣，縣長翁章梁今天與團員在山口農林技術中心參與座談，關注如何因應勞動力短缺問題，運用機械化提高農業生產，考察團深受啟發。

嘉義縣政府今天發布新聞稿，日本山口縣分享整合產學資源的成功案例，特別是建構農林知識技術據點，以及農產品質與品牌價值的提升策略。例如酒米產業方面，透過精準數據分析與雲端系統，確保生產出高品質日本酒，這樣做法為嘉義縣農業發展提供重要參考。

縣府表示，台、日各派出3名代表簡報交流，日方簡報代表說明，職場是分配工作並給予適合工人的指示，創造董事、員工、兼職人員共同解決問題的系統，有安全的工作環境，也生產滿足消費者需求的產品。

翁章梁強調，嘉義縣政府積極推動「嘉義優鮮」品牌，並透過國本學堂培育新世代農業職人，未來借鏡日本山口縣經驗，進一步促進農業轉型與升級。

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縣府指出，除座談交流外，考察團還親赴江越農園實地考察，並參訪二島西農業合作社，考察地下水位控制系統與水稻直播技術，探討花卉產業的先進經驗，透過實地觀摩，深入掌握山口縣農業的多樣性與發展潛力，為嘉義縣農業應用注入新思維。

嘉義縣農業處指出，這次訪日考察為雙方未來合作奠定基礎，盼往後國本學堂與山口縣農業大學建立機制，促進人才互訪，在技術研發、病蟲害防治、農產品加工及市場行銷等領域，均有極大合作潛力。（編輯：謝雅竹）1140321