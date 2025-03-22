宜蘭石城至大里自行車道將動工 串聯福隆舊草嶺線

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭縣政府表示，頭城鎮石城漁港至大里懷德橋段的自行車道將於4月動工，總長約4公里，預定2027年8月完工，屆時串聯新北市福隆舊草嶺環狀線自行車道，將遊憩量能導入宜蘭。

交通部建置全台環島自行車路網，針對宜蘭石城漁港至大里懷德橋段，斥資新台幣3.1億元規劃興建自行車道，並由觀光署委託宜蘭縣政府辦理。

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縣府今天發布新聞稿指出，石城漁港至大里懷德橋段的自行車道總長約4公里、寬度2.5公尺，將沿著省道台2線外側興建，預計2027年8月完工。

縣府表示，屆時旅客就能從福隆車站租腳踏車出發，沿著舊草嶺環狀線自行車道抵達舊草嶺隧道南口（宜蘭石城）後，再接石城漁港至大里懷德橋段自行車道，沿線除可眺望龜山島風光，還有綿延的海岸線與壯麗山壁伴行，途經石城車站、桶盤堀漁港、大里天公廟、大里車站、大里漁港等景點，欣賞太平洋優美的天際線。（編輯：方沛清）1140322