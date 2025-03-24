彰化玩三鐵宣傳記者會 搭鐵路鐵馬遊覽玩到鐵腿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化24日電）彰縣府今天舉辦「彰化玩三鐵」宣傳記者會，民眾可搭台鐵或高鐵來彰化，再用鐵馬或雙腿，遊覽彰化風景，品嘗彰化小吃，讓鄉親玩到鐵腿，深入了解在地文化及自然風光。

彰化縣政府今天中午在彰化縣警察局中庭，舉辦宣傳記者會，彰化縣長王惠美、中華民國舒康樂活運動協會理事長鄭宗政等人出席，宣傳彰化縣的觀光景點，希望民眾來彰化觀光。

王惠美致詞時表示，民眾可以先搭台鐵或高鐵來到彰化，再以鐵馬或用雙腳，遊覽彰化風景，縣府也爭取到中央補助，配合每年的彰化馬拉松嘉年華舉辦「百萬金像獎」活動，只要是在彰化完成第1場、第100場及第300場馬拉松的跑者，可獲頒專屬獎盃。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王惠美指出，縣府也將舉辦實境解謎活動，4月在彰化、鹿港、員林及北斗有線上解謎遊戲，7至9月則在彰化、和美及永靖舉辦3場實體解謎活動，透過數位科技讓民眾更深入了解彰化歷史文化。

王惠美表示，為串聯更多運動觀光活動，縣府也精心規劃精彩賽事與活動，包括9月「北斗田野運動派對」、10月野餐健走、9至11月的6大馬拉松賽事，以及11月「花田祭」及「一騎找Chill」單車活動，民眾只要參加3場次活動，就有機會抽中彰化特色景點積木，歡迎大家四季暢遊彰化。（編輯：郭諭儒）1140324