台南麻豆柚花季到 農會辦路跑吸引千人追香

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市麻豆區農會今天舉辦「2025柚花追香半程馬拉松」活動，吸引上千名跑者參加，民進黨立委林俊憲出席為選手加油，並希望大家能把握此時柚花季造訪麻豆，感受田園之美。

「2025柚花追香半程馬拉松」活動上午於麻豆區紀安國小開跑，台南市長黃偉哲，民進黨立委林俊憲、郭國文，以及前農業部長陳吉仲等人主持鳴槍起跑，並為選手加油打氣，上千名跑者隨後在沿途飄散柚花香的路線上奔跑。

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林俊憲致詞表示，麻豆文旦是台南重要農產品，3月正是柚子開花季節，此時麻豆四處可聞到柚花香氣，此次活動路線特別規劃經過許多柚子園，選手在路跑過程中，不時能聞到柚花香味，如此特別的馬拉松，希望大家到台南細細品味，感受純樸田園之美。

林俊憲服務處提供資料指出，此次路跑活動分為21公里、12公里、6公里，以及接力組、變裝組、文旦裝趣味跑等各組競賽，不少選手紛紛發揮創意，用有趣造型吸引目光。活動結束後，麻豆農會還將安排在中秋節捐柚子給偏鄉學童，用做公益方式讓更多人分享到社會關懷，並品嚐麻豆文旦甜美滋味。（編輯：李錫璋）1140316