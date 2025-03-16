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萬金石馬拉松萬人開跑 衣索比亞囊括男女組冠軍

2025/3/16 14:27（3/16 14:31 更新）
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2025新北市萬金石馬拉松16日鳴笛開跑，來自衣索比亞、肯亞等各國選手參賽。中央社記者王鴻國攝 114年3月16日
2025新北市萬金石馬拉松16日鳴笛開跑，來自衣索比亞、肯亞等各國選手參賽。中央社記者王鴻國攝 114年3月16日
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（中央社記者王鴻國新北16日電）冷氣團來襲，萬金石馬拉松今天在寒風細雨中熱血開跑，男女組冠軍都由來自衣索比亞的選手囊括；國內男子組則由周庭印連霸、女子組由李佳玫封后。

萬金石馬拉松是獲世界田徑總會金標籤認證賽事，今天清晨在新北市萬里翡翠灣舉辦，今年邀請來自厄利垂亞、衣索比亞、肯亞等共31國、374名外籍選手參賽，連同10公里「挑戰馬」賽事，共有1萬1000名選手參加。

受到冷氣團影響，清晨氣溫驟降且風雨交加，新北市長侯友宜形容是他參加萬金石馬拉松20年來，最辛苦的一次挑戰，但對選手及跑友清晨停車停到2公里遠，仍風雨無阻步行到會場，令他感動。

侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥等人為賽事鳴笛，萬人熱血起跑，場面壯觀。

經過約2個小時賽程，馬斯雷莎．貝爾．比塞特恩（MASRESHA BERE BISETEGN）以2小時13分47秒率先衝線，但並未打破肯亞選手塞勒斯．基普肯博伊．穆泰（CYRUS KIPKEMBOI MUTAI）於2024年2小時9分31秒創下大會紀錄。

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衣索比亞的穆魯．加迪斯（MULU GADISE）以2小時29分14秒佳績奪下女子組冠軍，打破同樣來自衣索比亞的埃克萊赫（BEKELECH GUDETA BORECHA）於2023年2小時29分25秒的大會紀錄。

國內男子組由有「印帝」之稱的周庭印連霸，跑出2時26分19秒奪冠，但未打破他去年在萬金石馬拉松賽的成績；女子組則由李佳玫以2小時57分03秒封后。（編輯：方沛清）1140316

2025新北市萬金石馬拉松16日開跑，市長侯友宜（前排右6）等人到場爲賽事鳴笛，並為選手加油打氣。中央社記者王鴻國攝 114年3月16日
2025新北市萬金石馬拉松16日開跑，市長侯友宜（前排右6）等人到場爲賽事鳴笛，並為選手加油打氣。中央社記者王鴻國攝 114年3月16日
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