北竿硬地馬拉松 法籍選手奪超馬50公里組冠軍

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（中央社記者潘欣彤連江縣22日電）因坡度起伏大，被跑者稱為最「硬」馬拉松的北竿硬地馬拉松，今天結束全部賽事，最長的超級馬拉松50公里項目，男子組由法籍選手林小安奪冠，女子組冠軍為鄭秀如。

連江縣政府交通旅遊局新聞資料指出，馬祖北竿超級硬地馬拉松今年邁入第9屆，共吸引阿富汗、澳洲、美國、肯亞、法國等6國，共1194名跑者報名參加。2天賽事共分6個組別，最短3公里，最長50公里。因路線高低起伏具挑戰性，沿途能感受能馬祖戰地風情，並欣賞芹壁聚落等景色。

繼昨日暖身的3公里組與長青組後，大部分組別於今天上午起跑，連江縣長王忠銘、連江縣議會議長張永江、副縣長陳冠人等，為選手鳴笛起跑。王忠銘致詞時指出，未來北竿硬地馬拉松將固定於3月底舉辦，跑友可提早準備，來馬祖體驗全台獨一無二的路跑賽事。

今天上午的起跑儀式上，由馬祖防衛指揮部官兵組成的「雲台戰技隊」首次在民眾面前亮相。15分鐘的戰技表演中，戰隊成員以自由搏擊、空手碎大石與酒瓶等精彩表演，展現平日練習成果，並贏得現場民眾掌聲。

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難度最高的超級馬拉松50公里，男子組由法國選手林小安以4小時6分成績奪冠，該項目去年冠軍的路跑教練李智群，則以4小時18分位居亞軍，季軍宋子銘，成績為4小時33分。女子組由鄭秀如以5小時55分奪冠，高雅琪獲亞軍，季軍張耀文。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐告訴中央社記者，明年為北竿硬地馬拉松第10屆，並將於3月21日舉辦。（編輯：張銘坤）1140322

2025馬祖北竿超級硬地馬拉松22日上午舉行起跑儀式，由馬祖防衛指揮部官兵組成的「雲台戰技隊」首次在民眾面前亮相，帶來15分鐘的戰技表演。中央社記者潘欣彤攝 114年3月22日