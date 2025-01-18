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2025金門馬拉松啟動 6000人寒風中開跑

2025/1/18 10:20（1/18 11:01 更新）
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2025金門馬拉松18日在金門縣立田徑場登場，來自各地的參賽者頂著低溫寒風開跑。中央社記者吳玟嶸攝 114年1月18日
2025金門馬拉松18日在金門縣立田徑場登場，來自各地的參賽者頂著低溫寒風開跑。中央社記者吳玟嶸攝 114年1月18日
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（中央社記者吳玟嶸金門18日電）2025金門馬拉松今天早上由約6000名跑者頂著寒風開跑，金門體育會理事長歐陽儀雄指出，陸委會主委邱垂正也低調參賽，一早就跟著大隊伍起跑。

2025金門馬拉松早上在金門縣立田徑場啟動，來自台灣、馬來西亞、香港等地參賽者頂著低溫起跑，為2天馬拉松賽事熱鬧地拉開序幕。

金門縣副縣長李文良接受媒體聯訪表示，今天登場的健康休閒組共有5600人報名，加上許多沒有報名但一同健走民眾，預估超過6000人開跑，今年天氣很好非常適合跑步，相信能給民眾很好體驗。

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歐陽儀雄指出，兩岸都有許多人參與賽事，包括福建省體育局、廈門市體育局、泉州市體育局等共有900名跑者參賽，台灣方面陸委會主委邱垂正也低調報名，一早就跟著隊伍起跑。

為期2天的金門馬拉松賽事，今天登場的是健康休閒組，明天是競賽組。（編輯：戴光育）1140118

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