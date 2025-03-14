萬金石馬拉松16日開跑 期盼肯亞男子選手刷新紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北14日電）2025萬金石馬拉松16日將開跑，體育局傍晚表示，期盼「黑色閃電」肯亞選手肯尼斯（KIPKEMOI Kenneth）可打破去年肯亞選手穆泰（CYRUS KIPKEMBOI MUTAI）的2小時9分31秒大會紀錄。

新北副市長劉和然及中華民國田徑協會理事長葉政彥今天下午在新莊體育館，歡迎萬金石馬拉松國際菁英選手。

萬金石的賽會LOGO是象徵北海岸代表性的地標野柳女王頭；貴賓與選手一起體驗時下流行的流體藝術，以顏料為女王頭地景意象增添色彩。

劉和然說，新北重視運動產業，萬金石馬拉松是台灣首場金標籤賽事，他幾乎每年都與跑者一起體驗山海美景、與加油團的熱情歡呼。歡迎遠從肯亞、厄利垂亞及衣索比亞來台的菁英選手。

體育局表示，今年13名國際菁英選手中，肯亞選手肯尼斯‧基普凱莫（KIPKEMOI Kenneth），在2023年荷蘭愛因荷芬馬拉松創下2小時4分52秒的佳績 。

賽會男子組的大會紀錄，是肯亞的選手塞勒斯‧基普肯博伊‧穆泰（CYRUS KIPKEMBOI MUTAI），於2024年以2小時9分31秒創下。

體育局說，大會女子組紀錄是由衣索比亞的埃克萊赫（BEKELECH GUDETA BORECHA）於2023年以2小時29分25秒拿下。

今年參賽的外籍選手女子組，來自衣索比亞的穆魯（Gadise MULU），在去年10月斯洛維尼亞盧布爾雅那馬拉松，創下2小時20分59秒最佳紀錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

體育局新聞稿說，國際菁英選手陣容堅強，使今年萬金石馬拉松更具看點，盼選手們能保持最佳狀態，並再次刷新大會紀錄。

體育局說，今年賽事包括31個國家及地區，1萬1000名跑者參賽。特邀「賽事路跑傳道士」的餐飲集團董事長李日東參賽。國內菁英選手中，國內男子組冠軍熱門人選有周庭印、蔣介文；國內女子組中，蔡昀軒、董嘉琪、李佳玫等實力相當的選手都將參賽。（編輯：張銘坤）1140314