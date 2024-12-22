新北歡樂耶誕城馬拉松接力賽 上千跑者熱鬧參與

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北歡樂耶誕城首度舉辦耶誕馬拉松接力賽，吸引上千跑者報名參賽，今天一早開跑，許多頭戴耶誕帽的跑者湧上街頭，形成應景的特殊熱鬧景象。

耶誕馬拉松接力賽的路跑路線共分5段，由5名跑者接力跑完28公里的賽程，吸引上千人組成近400支隊伍報名參賽，因此，一早就有許多人聚集在首站的市民廣場，現場燈飾也配合點燈。

為了應景，許多跑者都頭戴耶誕帽，甚至變裝參與，當上午6時30分開跑，瞬間讓街道充滿耶誕節的熱鬧氛圍。

新北市政府觀光旅遊局表示，接力信物設計成掛上銅鈴的耶誕樹藤，讓接力過程一路歡樂響叮噹，補給站也提供拐杖糖以及鈕釦餅乾作為補給品；另外，從參賽的跑衣、耶誕毛巾帽到完賽禮的運動毛巾設計，都充滿耶誕的歡樂氣息，就連5面獎牌也能拼接成耶誕許願星，充滿創意。

觀旅局表示，除了上午的路跑活動熱鬧展開，下午也將於市民廣場舉辦「管樂嘉年華耶誕響叮噹」活動，雙北13所學校管絃樂團進行表演，邀請大家一起沉浸在美妙的音樂中，繼續感受新北歡樂耶誕城的節慶魅力。（編輯：謝雅竹）1131222