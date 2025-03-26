嘉科聯外輕軌串聯嘉義市 王美惠：納入擴建規劃

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）民進黨立委王美惠今天表示，日前舉辦「嘉義市整體區域發展計畫」座談會，針對嘉義科學園區聯外輕軌交通，因能有效串聯園區與嘉市往來網絡，納入嘉科二期擴建規劃。

王美惠服務處今天發布新聞稿指出，日前邀請國科會副主委蘇振綱出席「嘉義市整體區域發展計畫」座談會，並針對行政院今年1月核定的「大南方新矽谷推動方案」中，關於嘉義市的相關規劃說明。

王美惠表示，行政院推動大南方科技廊帶，在嘉義科學園區第二期計畫中，園區聯外輕軌交通－嘉義大眾捷運系統藍線，是有效串聯園區與嘉義市生活圈往來的重點，現已納入嘉科二期擴建規劃，計畫已通過國科會及國發會審查。

王美惠強調，嘉義科學園區與嘉義市區交通動線有效銜接，主要透過完善的交通基礎建設，才能將嘉義整體區域發展協同推進。

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王美惠指出，在「大南方新矽谷推動方案」的配套措施中，內政部積極推動社會住宅與多項住宅優惠政策，致力打造安心且優質居住環境。在教育面向，正擴大公共化教保服務，積極提供友善的育兒支持。

王美惠說，在醫療方面，目前嘉義地區設有9處醫療院所，提供完善的健康照護資源。未來也將持續推動多項文化建設，包括嘉義歷史文化保存等事項，全方位提升城市文化魅力。（編輯：郭諭儒）1140326