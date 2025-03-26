加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

嘉科聯外輕軌串聯嘉義市 王美惠：納入擴建規劃

2025/3/26 14:04（3/26 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨立委王美惠（右2）26日表示，日前邀請國科會副主委蘇振綱（左2）出席「嘉義市整體區域發展計畫」座談會，針對嘉義科學園區聯外輕軌交通，因能有效串聯園區與嘉市往來網絡，現已納入嘉科二期擴建規劃。（王美惠服務處提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月26日
民進黨立委王美惠（右2）26日表示，日前邀請國科會副主委蘇振綱（左2）出席「嘉義市整體區域發展計畫」座談會，針對嘉義科學園區聯外輕軌交通，因能有效串聯園區與嘉市往來網絡，現已納入嘉科二期擴建規劃。（王美惠服務處提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）民進黨立委王美惠今天表示，日前舉辦「嘉義市整體區域發展計畫」座談會，針對嘉義科學園區聯外輕軌交通，因能有效串聯園區與嘉市往來網絡，納入嘉科二期擴建規劃。

王美惠服務處今天發布新聞稿指出，日前邀請國科會副主委蘇振綱出席「嘉義市整體區域發展計畫」座談會，並針對行政院今年1月核定的「大南方新矽谷推動方案」中，關於嘉義市的相關規劃說明。

王美惠表示，行政院推動大南方科技廊帶，在嘉義科學園區第二期計畫中，園區聯外輕軌交通－嘉義大眾捷運系統藍線，是有效串聯園區與嘉義市生活圈往來的重點，現已納入嘉科二期擴建規劃，計畫已通過國科會及國發會審查。

王美惠強調，嘉義科學園區與嘉義市區交通動線有效銜接，主要透過完善的交通基礎建設，才能將嘉義整體區域發展協同推進。

google news透過 Google News追蹤中央社

王美惠指出，在「大南方新矽谷推動方案」的配套措施中，內政部積極推動社會住宅與多項住宅優惠政策，致力打造安心且優質居住環境。在教育面向，正擴大公共化教保服務，積極提供友善的育兒支持。

王美惠說，在醫療方面，目前嘉義地區設有9處醫療院所，提供完善的健康照護資源。未來也將持續推動多項文化建設，包括嘉義歷史文化保存等事項，全方位提升城市文化魅力。（編輯：郭諭儒）1140326

#國科會
#王美惠
#嘉義市
#民進黨
#行政院
#國發會
#科學園區
#嘉義科學園區
王美惠
消防署長：常備、替代役納入 防災士訓練可達10萬人罷免案增2泛藍立委共34件進二階 綠委吳琪銘等4人待補件
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：