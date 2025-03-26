高市圖、台師大簽MOU 推AI適性閱讀系統

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）高雄市立圖書館與台師大簽署「適性閱讀系統」合作備忘錄MOU，將攜手推「SmartReading適性閱讀」計畫，為市民提供個人化閱讀體驗，提升閱讀樂趣，建構AI智慧閱讀學習環境。

簽約儀式今天由高市圖館長李金鴦與台灣師範大學副校長宋曜廷共同主持；此次合作將更完善高市圖智慧書單功能，推動智慧化服務，透過AI科技輔助，學齡讀者能更精準地挑選適合書籍，進而激發閱讀興趣與學習動機，培養自律自主的學習能力。

李金鴦表示，面對資訊爆炸時代，如何幫助學齡讀者找到符合其閱讀能力的書籍，是當前重要課題，此次合作不僅能提升全民閱讀文化，更有助於將高雄打造為智慧閱讀的示範城市。

宋曜廷說，此計畫運用AI人工智慧、計量等化技術，從「文章結構」、「知識內容」及「主題意涵」等3大面向，客觀測量書籍的難度，提供書籍適讀年齡指標服務（SR值），進而推薦適合學習者程度的書籍。

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宋曜廷說，非常高興能夠與高市圖合作，希望每位讀者都能從中找到屬於自己的閱讀樂趣，期望這項計畫能成為智慧閱讀時代的典範，並為更多城市提供參考和借鑒。

高市圖新聞稿表示，藉由台師大SmartReading適性閱讀計畫，導入高市圖的館藏系統，未來將提供館藏難易度分析與SR值標示服務，幫助讀者依據自身閱讀能力選擇適合的書籍。（編輯：李亨山）1140326