北市114年首場海葬31家庭參與 祈願至親自在旅行

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）搭載著家屬的思念與祝福，台北市今年首場聯合海葬今天啟航，共有31名先行者的骨灰隨海風輕撫游向大海。參與者表示，選擇海葬是為了實現親人遺願，讓親人能繼續四處旅遊。

台北市殯葬管理處今天舉行今年首場聯合海葬，以「遨遊沁藍海洋」為主題，先在懷愛館禮廳辦理追思儀式，再啟程至基隆碧砂漁港出海，由家屬將先行者乘坐的安息小船送入大海。

送別92歲祖母的曾先生表示，祖母生前熱愛旅行，選擇海葬是希望實現她的遺願，希望她往後還能像從前一樣，承著海流到處旅行，延續這份對生命的熱愛。

曾先生說，家中親友對於海葬都支持，沒有任何反對意見，因為這不僅是尊重祖母的選擇，也是對環境的關懷，「我們相信，選擇海葬是對她最好的祝福」。

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殯葬處透過新聞稿表示，今天共有31名先行者的骨灰在家屬的陪伴下完成儀式，過程展現不同於傳統告別式的溫馨與平靜，並提供家屬客製化追思照片、影片及標有海葬地點經緯度的紀念小物，期盼這份對逝者的愛與祝福永不止息。

殯葬處指出，自民國92年起推動海葬以來，參與人數逐年增加，截至去年底共計服務1548位亡者，而今年預計辦理6場次聯合海葬，儀式全程免費，不分縣市、國籍皆可參與。（編輯：張銘坤）1140326