台中稽查清明應景食品 1件花生粉黃麴毒素超標下架

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市食品藥物安全處啟動清明稽查專案，到各大生鮮賣場、傳統市場、潤餅專賣店、食品原料行、雜貨商店，查核39家業者，抽驗88件，1件花生粉黃麴毒素超標，全數下架回收。

台中市衛生局今天發布新聞稿指出，食安處啟動清明稽查專案，利用台中食安資料庫系統進行大數據分析，篩選出民眾較常前往購買場域、未稽查或常有違規的業者進行查核。

除查驗常用祭祀的食材如各式豆腐28件、糕粿類12件、素三牲8件、豆干、豆皮、麵腸與素肚24件，分別檢驗防腐劑、皂黃、二甲（乙）基黃、與素摻葷等。

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另外，也抽驗清明節應景冷食材料，潤餅2件與花生、花生粉14件，分別檢驗微生物與真菌毒素，總計共抽驗88件食品（材）。1件在大肚區超市販售的花生粉檢出黃麴毒素B1:14µg/kg（標準：2µg/kg）及總黃麴毒素:17µg/kg（標準：4µg/kg），皆超出限量標準，與規定不符，下架回收並移請源頭所轄機關彰化縣衛生局處辦。

食安處說明，黃麴毒素是由麴菌屬真菌產生的代謝產物。一旦食品受到感染，誤食恐導致肝臟病變，甚至引發肝癌。特別是花生及其製品、堅果、米和玉米等食品在高溫潮濕的環境下容易滋生黃麴毒素。（編輯：郭諭儒）1140331