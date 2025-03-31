徐巧芯座車違規駛入自行車道 北市警、水利處開罰

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦、劉冠廷台北31日電）國民黨立委徐巧芯座車被質疑違規開在自行車道上及停車。警方今天說，就車輛占用自行車專用道開罰車主新台幣600元；北市水利處說，將針對違規停車處罰鍰。

徐巧芯表示，該怎麼罰就怎麼罰；不是故意的，車不是她開的，不知道行經路線，但仍是感到非常抱歉。

國民黨台北市黨部昨天在台北市麥帥一橋下舉辦活動，黨主席朱立倫、中廣前董事長趙少康、台北市長蔣萬安、立委王鴻薇及徐巧芯等人皆出席，但眾人皆是步行入場，唯獨徐巧芯搭乘汽車從自行車道駛入，並停放在橋下，遭質疑違規。

轄管河濱公園的台北市工務局水利工程處今天表示，此車輛停放在河濱公園的行為，違反「台北市公園管理自治條例」第11條第1項第4款，將處1200元至6000元罰鍰，另此車輛違規從自行車道駛入橋下，已移請警察局依「道路交通管理處罰條例」查辦。

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台北市警察局松山分局表示，經與水利處確認，此車輛沒有申請通行證，已依違反「道路交通管理處罰條例」第45條第1項第16款，開罰車主600元。

蔣萬安今天上午出席「鮮奶週報」政策說明記者會前接受媒體聯訪表示，將依照規定，該怎麼辦就怎麼辦。（編輯：方沛清）1140331