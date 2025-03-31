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北市濱江水資中心動土 打造全台最大三級處理廠

2025/3/31 17:51
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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市以2030年全市污水自主處理為目標，工務局斥資63.9億元打造濱江水資源再生中心，並採用超過國家標準的生物處理MBR技術，預計成為全台最大的三級處理廠。

工務局衛生下水道工程處今天舉行濱江水資源再生中心動土典禮，台北市長蔣萬安致詞表示，為了實現2030年台北市污水完全自主處理的目標，他上任後拍板興建民生、濱江及社子島3座水資中心，而今天動工的濱江水資中心是其中最重要一塊拼圖。

他指出，濱江水資中心完工後，將提供每天16萬噸生活污水的處理量，且採用先進薄膜生物反應器（MBR）技術，流放水質將遠高於國家標準，讓台北市廢污水經三級處理的比率一舉提升到50%，不僅可補助河川基流量，還能打造友善水域環境。

蔣萬安進一步表示，因為採用半地下化設計，未來此處地面上將是綠意盎然的休憩空間，還可以躺著看飛機，相信會成為熱門景點。

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衛工處長程培嘉說明，濱江水資中心新建統包工程預算為新台幣63.9億元，工期約1800天，預計2030年完工啟用，將成為台灣最大的三級污水處理廠。

程培嘉指出，為了讓污水處理廠擺脫嫌惡設施印象，濱江水資中心透過4大措施防治異味，包含設施地下化、除臭處理、開孔加蓋密閉、增設5處監測點加強監控，並將上部規劃為景觀公園，打造市民遊憩新地標。（編輯：李錫璋）1140331

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