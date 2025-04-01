加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國男偷渡金門、海警侵擾馬祖海域 海巡：不排除軍演一環
首頁 / 地方

中央噴水圓環修繕 嘉市府說明會確保過程透明

2025/4/1 14:08（4/1 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義市政府辦理民主地標中央噴水圓環改善工程，已舉辦3次對外說明會，聽取大眾意見，確保修繕過程透明度，並保障市民權益。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年4月1日
嘉義市政府辦理民主地標中央噴水圓環改善工程，已舉辦3次對外說明會，聽取大眾意見，確保修繕過程透明度，並保障市民權益。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 114年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）嘉義市政府辦理民主地標中央噴水圓環改善工程，已舉辦3次對外說明會，為確保修繕過程透明度及市民權益，特別提出施工期間架設縮時監控設備及編列專家監看費用等保證。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，目前嘉義市中央噴水圓環面臨6大課題，包括KANO精神雕塑已逾10年、基座外圍傾斜、老舊管線亟待更新、結構老舊、水池漏水，還有機電設備嚴重老舊及操作環境高度危險。

市府表示，市府規劃辦理地標中央噴水圓環改善工程，編列預算逾新台幣3000萬元，已於去年12月間通過預算，因這項工程，市民相當關心，市府後續舉辦說明會聽取大眾意見，已於昨天完成第3次說明會，讓市民更了解中央噴水圓環修繕計畫內容。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市府提出修繕4大保證，包括施工期間架設縮時監控設備，充分掌握圓環現場；修繕全程完整影像紀錄；將編列專家監看費用以及完善落實交通維持計畫，減低交通衝擊。這項工程計畫以修復為主，維持原樣，並保持安全性。

嘉義市建設處長田長沛表示，中央噴水圓環修繕計畫會保留中央噴水圓環KANO永不放棄精神，以及圓環的造型，梳理歷史脈絡、以減法設計美學修繕，讓嘉義市城市地標更加彰顯民主聖地的盛名。（編輯：李淑華）1140401

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：