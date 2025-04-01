中央噴水圓環修繕 嘉市府說明會確保過程透明

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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）嘉義市政府辦理民主地標中央噴水圓環改善工程，已舉辦3次對外說明會，為確保修繕過程透明度及市民權益，特別提出施工期間架設縮時監控設備及編列專家監看費用等保證。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，目前嘉義市中央噴水圓環面臨6大課題，包括KANO精神雕塑已逾10年、基座外圍傾斜、老舊管線亟待更新、結構老舊、水池漏水，還有機電設備嚴重老舊及操作環境高度危險。

市府表示，市府規劃辦理地標中央噴水圓環改善工程，編列預算逾新台幣3000萬元，已於去年12月間通過預算，因這項工程，市民相當關心，市府後續舉辦說明會聽取大眾意見，已於昨天完成第3次說明會，讓市民更了解中央噴水圓環修繕計畫內容。

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市府提出修繕4大保證，包括施工期間架設縮時監控設備，充分掌握圓環現場；修繕全程完整影像紀錄；將編列專家監看費用以及完善落實交通維持計畫，減低交通衝擊。這項工程計畫以修復為主，維持原樣，並保持安全性。

嘉義市建設處長田長沛表示，中央噴水圓環修繕計畫會保留中央噴水圓環KANO永不放棄精神，以及圓環的造型，梳理歷史脈絡、以減法設計美學修繕，讓嘉義市城市地標更加彰顯民主聖地的盛名。（編輯：李淑華）1140401