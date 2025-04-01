文藻導入生成式AI服務平台 活用校內資料庫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄1日電）文藻外語大學與導入生成式AI服務平台「DaVinci（達哥）」簽署產學合作備忘錄，將運用校內資料庫，提升教學品質、管理效率；在創新創意基礎課程中導入生成式AI技術。

文藻外大31日與雲馥數位公司簽署產學合作備忘錄，未來雙方將在智慧科技應用與發展、AI及智慧科技課程推廣等方面深入交流與合作。文藻外大表示，透過DaVinci（達哥）的導入，文藻外大將加速AI技術在教育領域的落地應用，培育具備AI技能的跨域國際專業人才。

簽約儀式由文藻外大校長莊慧玲與雲馥數位執行長桂梓捷代表簽約。莊慧玲致詞表示，為因應AI浪潮，文藻去年起將AI發展納入未來3年發展重點，陸續開設生成式AI課程與認證檢定，也成立校級「AI創新發展中心」。

莊慧玲指出，結合校內相關單位，共同研發創新教學法與教材，使AI技術有效融入教學環境，進一步提升教學品質與學習成效。此次文藻透過DaVinci（達哥）平台的AI技術，從事教育創新，幫助學生提升學習效率，培育師生與時俱進的AI科技應用能力。

文藻外大表示，DaVinci（達哥）生成式AI服務平台聚焦學術領域AI創新，涵蓋「研究創新」、「教學創新」及「行政優化」3大應用領域，文藻外大將使用雲馥數位股份有限公司提供雲端建置及平台維運，運用部署在微軟Azure的達哥平台，全面推動校園AI應用，並串接Azure OpenAI裡多元的GPT模型。

桂梓捷說，雲馥數位不僅站在技術支援最前線，更將深度參與文藻在AI創新發展上的核心策略規劃，共同實踐全方位的AI教育學院。文藻將充分運用DaVinci（達哥）平台內建的「DocChat」、「VideoChat」、「WeChat」及「Plug-Ins」等功能，提升全校教職員與學生的工作與學習效率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桂梓捷舉例，教授可透過校內的達哥平台輔助生成考題、教材、學術文獻整理等內容，甚至自動批改作業與提供智能化客服應對。學生在創新創意基礎課程中導入生成式AI技術，練習生成圖像、影片、聲音等內容，啟發創新提案與思維，全面優化學習體驗與成果。

此外，文藻師生可運用平台進行研究整合、分析、測試與驗證，使用各類擴充套件，或串接校內外微調模型進行實驗，提升AI學術研究與創新的效率與深度。（編輯：李亨山）1140401