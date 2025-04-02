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台中消防局：女性幹部新任分隊長 注入多元力量

2025/4/2 12:25（4/2 12:51 更新）
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台中市消防局1日舉行新任分隊長交接儀式及小隊長晉陞。消防局表示，第四救災救護大隊梧棲分隊新任小隊長黃詩涵（圖），為中市消防局首名女性小隊長，為團隊注入多元力量。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 114年4月2日
台中市消防局1日舉行新任分隊長交接儀式及小隊長晉陞。消防局表示，第四救災救護大隊梧棲分隊新任小隊長黃詩涵（圖），為中市消防局首名女性小隊長，為團隊注入多元力量。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 114年4月2日
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（中央社記者蘇木春台中2日電）台中市消防局昨天舉行新任分隊長交接儀式及小隊長晉升。消防局今天表示，此次輪調有多名女性基層幹部加入，為團隊注入多元力量，也彰顯職場性別平等的進步發展。

台中市消防局今天發布新聞稿表示，消防局1日為南屯、黎明、頭家厝、幼獅、協和、谷關、大安、犁份、春社、中區、溪湳、車籠埔及外埔等13個分隊，舉行分隊長交接儀式，並同步晉升10名小隊長。

消防局指出，此次職務輪調調整中，有多名女性幹部脫穎而出，分別為第六救災救護大隊春社分隊新任分隊長施盈孜、第三救災救護大隊溪湳分隊新任分隊長許佳莉。此外，第四救災救護大隊梧棲分隊新任小隊長黃詩涵，為中市消防局首名女性小隊長。

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消防局說明，在消防這個過去以男性為主的領域中，女性消防人員的表現愈發亮眼，憑藉專業能力與領導潛力，為消防團隊注入多元力量，彰顯職場性別平等的進步發展。

消防局提到，分隊長及小隊長均為消防工作第一線的基層幹部，需身先士卒帶領達成任務，此次藉由職務輪調及晉升，強化基層幹部內外勤歷練及領導統御的能力，為民眾的生命財產安全築起堅固防線。（編輯：李錫璋）1140402

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