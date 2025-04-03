加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
11:47南部地區發生有感地震 7縣市預估震度3級
首頁 / 地方

屏東水底寮湧逾1.8萬車次 警方調撥車道因應

2025/4/3 10:48（4/3 11:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
清明連假首日，往返墾丁、台東的台1線水底寮五岔路口，車流量累計至3日上午10時已湧入逾1.8萬車次，警方調撥車道因應。（枋寮警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月3日
清明連假首日，往返墾丁、台東的台1線水底寮五岔路口，車流量累計至3日上午10時已湧入逾1.8萬車次，警方調撥車道因應。（枋寮警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）清明連假第1天，往返墾丁、台東的台1線水底寮五岔路口，車流量累計至今天上午10時已湧入逾1.8萬車次，警方調撥車道因應；另外，往小琉球航班視人潮機動加開船班。

屏東縣政府警察局交控中心車流數據顯示，台1線水底寮五岔路口從今天凌晨0時累計至上午10時，車流量逾1.8萬輛次，其中上午7至8時車流達3154輛次，8至9時車流破3500輛次，南下出現大量出遊車潮。

屏東縣警局枋寮分局第4組長葉順政接受媒體聯訪指出，於上午8時10分開始實施南下調撥車道措施，調撥台1線水底寮436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，目前車流量大，行車秩序良好。

google news透過 Google News追蹤中央社

警方表示，規劃交通快速疏導部隊及交通稽查警力，於台1線各重要路段執勤，快速排除交通事故及取締違規行駛機慢車道車輛；呼籲駕駛行經車多路段耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，持續取締違規車輛，維護行車安全。

另外，屏東小琉球也是旅遊熱點，船公司因應人潮，將視人潮狀況機動加開船班因應。（編輯：張雅淨）1140403

#台1線
#小琉球
#枋寮
#屏東縣政府
#警察局
#台東
#清明
#清明連假
#交控中心
清明
清明連假首日新北部分路段壅塞 市府監控及疏導清明連假首日 蘇花改車多狀況估維持至下午4時
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：