屏東水底寮湧逾1.8萬車次 警方調撥車道因應

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）清明連假第1天，往返墾丁、台東的台1線水底寮五岔路口，車流量累計至今天上午10時已湧入逾1.8萬車次，警方調撥車道因應；另外，往小琉球航班視人潮機動加開船班。

屏東縣政府警察局交控中心車流數據顯示，台1線水底寮五岔路口從今天凌晨0時累計至上午10時，車流量逾1.8萬輛次，其中上午7至8時車流達3154輛次，8至9時車流破3500輛次，南下出現大量出遊車潮。

屏東縣警局枋寮分局第4組長葉順政接受媒體聯訪指出，於上午8時10分開始實施南下調撥車道措施，調撥台1線水底寮436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，目前車流量大，行車秩序良好。

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警方表示，規劃交通快速疏導部隊及交通稽查警力，於台1線各重要路段執勤，快速排除交通事故及取締違規行駛機慢車道車輛；呼籲駕駛行經車多路段耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，持續取締違規車輛，維護行車安全。

另外，屏東小琉球也是旅遊熱點，船公司因應人潮，將視人潮狀況機動加開船班因應。（編輯：張雅淨）1140403