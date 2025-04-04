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馬祖南竿夜關路燈利追淚 北竿開大坵船班可賞鹿

2025/4/4 19:52（4/4 20:01 更新）
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藍眼淚季節到來，為配合民眾夜間「追淚」，連江縣南竿鄉公所4日起至7月底將於全鄉6個路段實施夜間關閉路燈措施。圖為藍眼淚攝影比賽得獎作品。（連江縣政府交通旅遊局提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年4月4日
藍眼淚季節到來，為配合民眾夜間「追淚」，連江縣南竿鄉公所4日起至7月底將於全鄉6個路段實施夜間關閉路燈措施。圖為藍眼淚攝影比賽得獎作品。（連江縣政府交通旅遊局提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年4月4日
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（中央社記者潘欣彤連江縣4日電）連江縣南竿鄉公所今天指出，配合民眾夜間觀賞藍眼淚，即起至7月31日止實施部分路段夜間關閉路燈。北竿鄉公所公布「大坵生態之旅」船班，方便民眾到大坵島觀賞梅花鹿。

南竿鄉公所今天發布公告指出，因藍眼淚季節來臨，為降低光害，讓民眾更容易欣賞各海岸邊出現的藍眼淚，從今天起至7月31日止，6處臨海道路與區域關閉路燈。

關閉路燈的路段中，復興村牛峰境舊廟前廣場與周邊，採全時段關閉；介壽村介壽海堤自晚間9時至隔日凌晨5時、馬祖高中運動場周邊自晚間10時至隔日凌晨5時關閉路燈。

清水村梅石高王爺廟廣場周邊從每日晚間9時30分至隔日凌晨5時；津沙村海堤防空洞巷燈為晚間9時30分至隔日凌晨2時；仁愛村海邊堤防段從晚間10時至凌晨5時關閉路燈。

南竿鄉公所指出，民眾於夜間關燈路段行走時，須注意自身安全。且可能因藍眼淚淚況，提早或延後關閉路燈時程，屆時將另行公告。

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北竿鄉公所日前發布公告指出，「大坵生態之旅」船班時刻為每日上午8時30分與下午2時，從北竿橋仔碼頭出發前往大坵島。上午9時與上午10時於大坵島上提供在地導遊定點導覽服務，介紹大坵景點、自然生態與人文歷史。

公告表示，「大坵生態之旅」共3間娛樂漁船業者提供服務，且僅售來回票，定價新台幣300元，設籍連江縣民優惠價200元，民眾若欲搭乘需提早以電話預約，且乘船時需攜帶身分證等證件。（編輯：戴光育）1140404

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