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美關稅衝擊彰化傳產 王惠美：待中央因應共度難關

2025/4/5 21:04（4/5 21:44 更新）
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台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，鑾轎5日下午進入彰化縣境，彰化縣長王惠美（前中）在大度橋頭親自接駕扶轎。中央社記者吳哲豪攝 114年4月5日
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，鑾轎5日下午進入彰化縣境，彰化縣長王惠美（前中）在大度橋頭親自接駕扶轎。中央社記者吳哲豪攝 114年4月5日
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（中央社記者吳哲豪彰化縣5日電）美國總統川普宣布對台課徵對等關稅32%。彰化縣長王惠美今天表示，彰化傳產受衝擊大，待經濟部相關因應辦法出爐，同時了解地方產業狀況，和企業保持聯繫，思考共度難關。

有關美國對等關稅對彰化企業的衝擊，王惠美下午在大度橋頭接駕大甲媽祖前接受媒體訪問，她指出，這幾天縣府人員跟企業界保持聯繫，縣府會看中央更詳細的辦法，思考怎樣協助讓產業升級，或是在緊急狀況中協助應對。縣府等待經濟部相關的因應辦法，同時也了解地方產業狀況。

王惠美提到，有業者因為出口到美國給汽車廠商，對方已經跟他說要休息6個月，6個月後再看整個狀況應變。企業在這期間勢必面臨沒有訂單又要維持員工生計，對產業衝擊非常大。

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根據彰化縣府網站資料，台中彰化地區是台灣製造業聚集地，而彰化車輛零組件廠商共473家，佔全台近3成，包括帝寶、全興等代表性廠商；全台自行車零組件製造商共623家，彰化縣就有212家，家數佔全台約34％，形塑緊密的自行車廠結合零組件協力供應網絡。

台灣水五金產業則以鹿港頂番婆為中心，產值達全台9成，高度產業群聚歷史已逾40年，上中下游廠商共計有600家，從業人口約有2萬人，產值約新台幣500億元。（編輯：郭諭儒）1140405

王惠美
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