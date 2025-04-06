桃園航空城安置住宅 4月下旬啟動驗交屋程序

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園航空城安置住宅即將進入交屋階段，桃園市政府住宅發展處今天表示，將於4月中下旬啟動分批驗屋及交屋程序。市府與交通部民航局將以正式公文依序通知民眾驗、交屋期程。

住宅發展處發布新聞稿表示，航空城安置住宅工程共有11個街廍、51棟、1925戶，分別有桃園市政府及交通部民航局等基地，俗稱蛋白區與蛋黃區。各基地均已進入全區收尾及工程驗收階段，也同步申請使用執照中，3月底已領得第1張使用執照，其他安置住宅也將於5月底前全數領得使用執照。

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住宅發展處指出，航空城安置選配住宅多達1400多戶，近期會按取得使用執照進度，陸續寄發驗、交屋公函，民眾接到公文後，應攜帶身分證明文件，於指定或另外約定時間到場驗屋。驗屋時會提供標準表單讓民眾記錄驗屋需改善處，以保障住戶權益，並於通知繳納第1期購屋款後，辦理產權移轉。

桃園市政府都市發展局表示，市府與交通部以低於營建成本的價格供安置戶選配安置住宅，但並未減損施工品質，施工過程中相關耐震、防水工法都優於坊間建案。民眾驗屋時可先針對驗屋表單項目就自宅內部進行驗屋，未來成立管委會時，則依公寓大廈管理條例針對公共區域點交，以維護住戶權益。（編輯：張雅淨）1140406