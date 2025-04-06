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澎湖清明連假好天氣 磯釣場擠滿釣客個個大豐收

2025/4/6 14:41
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（中央社澎湖縣6日電）清明連假，澎湖好天氣，各地磯釣場都擠滿了磯釣客，人手一竿，由於魚吃餌咬勁大發，釣客也大有斬獲，意外成為清明返鄉掃墓與旅遊中的一大收穫。

4天清明連假，澎湖有不少返鄉掃墓的鄉親、或來自本島的釣客，把握這難得的好天氣，前往各地天然的磯釣場釣魚，到處可見人手一竿的磯釣場景，熱鬧不已。

一位澎湖西嶼返鄉掃墓的釣客表示，清明連假天氣暖活，最適合磯釣，因此他在掃墓祭祖後，就帶著釣具前往家鄉附近的池西磯釣場海釣；包括白毛、黃鍚鯛、臭肚、黑尾冬與邦頭等洄游性魚的吃餌咬勁大發，釣竿此起彼落，釣客大有斬獲。

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由於澎湖好天氣，包括馬公鎖港、重光、湖西龍門與西嶼池西等岩礁、灘頭、碼頭、堤防或削波塊等處，從早到晚，都可見磯釣客或站立或坐在礁岩上海釣。

這位釣客指出，澎湖就如同一座天然的磯釣場，除了離島的無人島礁外，島內各地的磯、礁、島、嶼等突出水面的岩石、礁石灘、岩礁、灘頭、碼頭、堤防、削波塊等海域，都有各種洄游性的魚類，只要天氣許可，隨時都可前往磯釣。（編輯：李淑華）1140406

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