高雄大武壠歌舞文化節禁向祭典 4/12登場

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄一年一度的大武壠歌舞文化節將於4月12、13日在杉林區日光小林社區舉行，首次選在「禁向日」農曆3月15日登場，此屆主題為「握土」，象徵部落重建新家園，延續文化的堅韌精神。

高雄市文化局今天新聞稿表示，今年大武壠歌舞文化節主題為「Tamakading ki Unai 握土」，活動將完整呈現大武壠族獨特的禁向儀式，連續2天舉行環境劇場、日光草地音樂會、假日市集與手作文化體驗等系列展演與活動。

文化局長王文翠說，文化局多年來持續協助小林大武壠族進行文化復振與培訓。今年的大武壠歌舞文化節迎來第11個年頭，環境劇場呼應今年主題，以「握土」為劇名，呈現該族歷史的轉折與心聲。

此外，劇中將重現大武壠族的傳統祭儀「禁向」與「祈雨」，並由大滿舞團、大鼓陣與小林國小學生等演出，展現10多年來的文化復振成果。王文翠邀民眾一同走進這片融合歷史、藝術與文化的土地，感受大武壠族深厚的文化底蘊。

文化局表示，除了環境劇場，活動2天還將舉辦日光草地音樂會，可欣賞由族人所組成的大鼓陣表演等演出。此次也邀請各族群歌手與鄰近學校參與，及來自小林國小、杉林國小與巴楠花實驗中小學的學童合唱也為活動注入更多文化活力。

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同時，活動也推出「日光漁笱市集」，共50攤位參與，提供各式各樣的在地農特產品、文創手工藝品與伴手禮。還有花環手作文化體驗，讓遊客透過親手製作，體驗大武壠族文化的獨特魅力。

大武壠族透過「開向」、「禁向」來規範族人日常生活，其中，農曆3月15日為禁向日，族人禁止涉獵、歌舞及婚嫁等行為。根據大武壠族傳統，每年4月26日後，若乾旱無雨，族人便會舉行「祈雨」儀式，祈求農田豐收。（編輯：李亨山）1140407