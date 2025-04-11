鍾東錦率團參訪四川8天 苗縣府：農業觀光交流

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣長鍾東錦今天率團前往中國四川進行為期8天參訪行程，縣府表示，此次考察主針對農業、水利、觀光文化等面向汲取經驗，互相交流，整合縣內優勢，為縣政建設注入創新思維。

苗栗縣政府透過新聞稿指出，中國四川省海峽兩岸交流促進會今年2月發函邀請縣府團隊前往參訪交流，縣府呈報中央核准後，今天由縣長鍾東錦率相關局處及鄉鎮首長展開8天參訪行程。

縣府表示，四川境內擁有歷史名城及世界文化遺產，水利設施都江堰水利灌溉工程歷千年不衰，另有著名大熊貓繁育研究基地，觀光旅遊資源豐富。苗栗縣觀光產業以及農業是縣政發展核心項目之一，因此將透過此行交流學習，汲取文化、觀光與建設結合方式。

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根據縣府擬定考察計畫，8天行程將前往被列入世界文化遺產名錄、世界最大的石刻彌勒佛坐像「樂山大佛」，參訪成都熊貓基地、都江堰水利工程、台商台麗莊園；此外，苗栗縣英才書院文昌帝君香火引自四川梓潼文昌廟，此行也溯源感恩文昌帝君的庇佑。

苗栗縣政府說，此次考察將汲取大陸四川地區水利發展、農業暨保育工作、青年培力、觀光與文化建設等發展經驗，藉雙向交流的機會，提升縣內觀光產業的發展，同時也把苗栗的好山好水推廣至對岸。（編輯：龍柏安）1140411