清領台灣府城建城300年 主視覺設計免費授權

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（中央社記者張榮祥台南11日電）2025年清領台灣府城建城300年，台南市政府今天公布主視覺設計及開放免費授權申請，讓民間展現趣味、多元、創意及未來性面貌，也增進文化資產和城市認同保存意識。

文化局今天指出，台灣府城城牆及城門300年前興工，隨著時間使用需求，歷經築城材料變更及擴建，最盛時期有14座城門，展現清領台灣首府規模與形制。

日治時期因市區改正和闢建道路，如今僅存大東門、大南門、及小東門段、南門段、東門段城垣殘蹟、外城的兌悅門、巽方砲台等各類遺構，仍呈現台灣清領城池構成設施完整性，見證治理和築城政策；2023年則合併指定為國定古蹟「臺灣府城城門及城垣殘蹟」。

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文化局表示，台灣府城建城300年主視覺Logo意象，將300年2個數字0解放為兩個引號，代表過去清領府城城垣並非圍束封閉界線，而是無限創新與開放思維交流。

此外，漢字版主視覺則以城門名字呈現現存城門磅礡氣勢，透過文字巧妙拼組，結合古典與現代設計語彙，圍繞城垣軌跡。透過設計將視覺解構重塑，重新審視文化資產，喚起更多元歷史詮釋與社群共鳴。（編輯：陳政偉）1140411