器捐結合「進擊的巨人」 南基醫院臉書大玩迷因哏

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（中央社記者吳哲豪南投15日電）南基醫院臉書小編大玩迷因哏，把哈姆立克急救法以飛龍在天哏圖呈現，宣導器官捐贈則與動漫「進擊的巨人」結合，南基小編說，感謝醫院給空間，讓衛教宣導能和御宅文化結合。

屬於彰基醫療體系的南投基督教醫院位在南投縣南投市，南基醫院也和其他醫院一樣，在臉書（Facebook）設有粉絲專頁，除宣傳醫院相關事務外，也會進行衛教宣導。

不過近半年來有網友發現，南基醫院臉書衛教貼文和一般四平八穩的衛教宣導貼文不同，而是大玩漫畫迷因哏，像是宣導器官捐贈的貼文，哏圖裡人物手勢和著名動漫「進擊的巨人」相同；宣傳均衡飲食時，製作的哏圖和日本虛擬女子樂團「MY GO」首張專輯「迷跡波」封面概念相似，讓網友直呼南基醫院小編創意無極限。

南基醫院小編今天接受中央社記者電訪時說，他在醫院工作2年多，經營臉書只是美編工作的一部分，戲稱自己受御宅文化洗禮，原本經營臉書貼文也是走四平八穩的風格，只有在回留言時才會用哏圖。

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小編指出，用哏圖回留言讓網友有感後，粉絲數也增加，後來貼文才開始玩漫畫迷因，他原本也擔心會不會有人覺得不妥，不過醫院院長給了很大空間，讓他放手發揮創意。

小編說，他創作哏圖原則是不碰政治敏感議題，而是以可愛、趣味為原則，而大玩迷因哏雖吸引不少年輕網友，但為了兼顧其他族群，還是會有一般的衛教宣導圖文，不分老少都能接收到正確衛教資訊。（編輯：李淑華）1140415