宣傳鮮奶週報挨批 北市動物園：不樂見對立已刪文

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）台北市立動物園今天透過臉書宣傳「鮮奶週報」，稱其為「蔣市長的食大建設」等，引發網友批評為大內宣。園方隨後刪除貼文，表示原意為協助市政宣傳，不樂見因此引發對立。

台北市長蔣萬安力推「鮮奶週報」，補助全市18.4萬名公私立國小及幼兒園學童每週1瓶乳品或豆漿，動物園搭配穿山甲、紅毛猩猩等動物製作圖卡，在今天透過臉書發文宣傳「鮮奶週報」，並說明母獸的鮮乳對於哺乳動物幼獸成長的重要性。

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不過，許多網友留言質疑，動物園的角色應是教育及保育，「鮮奶週報」政策與兩者皆無關聯，且圖卡上稱此政策為「蔣市長的食大建設」、「蔣市長的決定」、「市長叔叔說對的事就要堅持」、「超級貼心」等，根本是大內宣。貼文上線約3小時後遭刪除。

園方說明，發文原意除協助宣傳市府政策，也希望介紹哺乳類動物及保育員人工哺育的辛勞，卻引發許多不同意見熱烈討論，因不樂見引發對立而將貼文下架。（編輯：蕭博文）1140415