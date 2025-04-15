加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新加坡5/3大選 總理黃循財首率執政黨出征考驗支持度
首頁 / 地方

宣傳鮮奶週報挨批 北市動物園：不樂見對立已刪文

2025/4/15 16:28（4/15 17:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市立動物園以紅毛猩猩等動物製作圖卡，15日在臉書發文宣傳「鮮奶週報」政策，引發網友質疑此政策與動物保育的關聯，並批評為大內宣，貼文隨後遭刪除。（取自台北市立動物園臉書）中央社記者陳昱婷傳真 114年4月15日
台北市立動物園以紅毛猩猩等動物製作圖卡，15日在臉書發文宣傳「鮮奶週報」政策，引發網友質疑此政策與動物保育的關聯，並批評為大內宣，貼文隨後遭刪除。（取自台北市立動物園臉書）中央社記者陳昱婷傳真 114年4月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北15日電）台北市立動物園今天透過臉書宣傳「鮮奶週報」，稱其為「蔣市長的食大建設」等，引發網友批評為大內宣。園方隨後刪除貼文，表示原意為協助市政宣傳，不樂見因此引發對立。

台北市長蔣萬安力推「鮮奶週報」，補助全市18.4萬名公私立國小及幼兒園學童每週1瓶乳品或豆漿，動物園搭配穿山甲、紅毛猩猩等動物製作圖卡，在今天透過臉書發文宣傳「鮮奶週報」，並說明母獸的鮮乳對於哺乳動物幼獸成長的重要性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不過，許多網友留言質疑，動物園的角色應是教育及保育，「鮮奶週報」政策與兩者皆無關聯，且圖卡上稱此政策為「蔣市長的食大建設」、「蔣市長的決定」、「市長叔叔說對的事就要堅持」、「超級貼心」等，根本是大內宣。貼文上線約3小時後遭刪除。

園方說明，發文原意除協助宣傳市府政策，也希望介紹哺乳類動物及保育員人工哺育的辛勞，卻引發許多不同意見熱烈討論，因不樂見引發對立而將貼文下架。（編輯：蕭博文）1140415

#台北市立動物園
#蔣萬安
#鮮奶週報
延伸閱讀
北市鮮奶週報上路 國小、幼兒園學童免費換
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：