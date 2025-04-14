北市鮮奶週報上路 國小、幼兒園學童免費換

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北市鮮奶週報今天正式上路，全市公私立國小及幼兒園學童，每週可持學生證至4大超商、全聯及美廉社兌換1瓶乳品或豆漿，市長蔣萬安說，將持續關注兌換狀況，確保一切順利。

台北市鮮奶週報7日起試營運，開放國小生憑數位學生證，每週至6大通路全台門市兌換1瓶乳品或豆漿；今天起納入幼兒園學童，憑幼兒數位卡證兌換。

蔣萬安今天與士林區里長座談前接受媒體聯訪表示，經過1週試營運後，鮮奶週報今天正式上路，對象包含具台北市學籍的公私立國小及幼兒園學童，因幼兒園學童年紀較小，將是新的挑戰，將持續密切關注實施狀況。

蔣萬安指出，鮮奶週報上週試營運的成果相當不錯，整體兌換率超過7成，接下來還是會加強宣傳，並與通路業者保持連繫，落實結帳人員教育訓練、掌握各通路備貨狀況，確保上路後一切順利。

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台北市教育局表示，為確保幼生兌換權益，並協助園所與家長清楚兌換流程，已完成超過5.5萬張幼兒數位卡證配送作業、撥打近千通電話確認收件與領取狀況，同時主動聯繫全市706家幼兒園說明，局長湯志民也在今天前往幼兒園示範如何引導學童兌換。

教育局提醒家長，收到幼兒數位卡證後，務必將卡片正反面拍照並妥善保存，以防卡片遺失時能順利申請補發，並保障補卡期間的兌換權益；若學童轉入台北市其他園所就讀，原卡可繼續使用，但需向新園所重新註冊卡號。（編輯：吳素柔）1140414