加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中高鐵二路沉陷龜裂 市府勒令鄰近建案停工修復

2025/4/15 19:10（4/15 19:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市烏日區高鐵二路平面迴轉道出現裂痕長度逾20公尺，且路面高低不平；都發局14日前往會勘，初步發現附近建案地下室開挖擋土措施有部分未依程序施作，要求勒令停工。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月15日
台中市烏日區高鐵二路平面迴轉道出現裂痕長度逾20公尺，且路面高低不平；都發局14日前往會勘，初步發現附近建案地下室開挖擋土措施有部分未依程序施作，要求勒令停工。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中烏日高鐵二路部分路段發生沉陷龜裂情形，市府都發局今天說，經會勘發現鄰近建案地下室開挖擋土措施，未依程序施作，勒令停工，並要求28日前完成工地安全支撐及道路修復。

烏日區高鐵二路平面迴轉道日前出現裂痕長度逾20公尺，且路面高低不平，台中都市發展局昨天前往會勘，初步發現附近建案地下室開挖擋土措施有部分未依程序施作，當場勒令停工，並裁處新台幣9000元罰鍰。

對於今天有民眾反映工地仍繼續施工情形，都發局表示，業者不是擅自復工，而是依都發局要求施作安全支撐設施，預計4月28日完成相關工程。

google news透過 Google News追蹤中央社

都發局指出，此處建案停工後，仍請承造人優先完成工地安全支撐措施及道路修復改善，完成後應洽第三方專業技師公會鑑定。

都發局也表示，業者還要將施工計畫送專業團體或公會提出諮詢意見，並待都發局委託第三方專業技師公會到現場複查改善情形，確認無公安之虞後，始得申請復工。（編輯：郭諭儒）1140415

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：