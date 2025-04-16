退輔會少見文職升農場長 王仁助盼與大清境共好

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）退輔會清境農場副場長王仁助今天升任場長，是退輔會內少見文職人員擔任場長。王仁助經歷豐富，是農學院博士，他表示，將加強農場與大清境地區共榮共好，並爭取更多國際客。

國軍退除役官兵輔導委員會今天在南投縣仁愛鄉清境農場舉行新任場長布達典禮，由退輔會副主任委員傅正誠主持，會中宣布副場長王仁助升任場長，退輔會表示，王仁助具台灣大學、中興大學農學院碩博士學位，未來將持續推動清境農場邁向淨零永續與共榮共好新里程。

傅正誠表示，王仁助是少數長期扎根偏遠山區、非軍職出身且由退輔會自行培養的農場場長，為「會內培育、農場出身」，憑藉深厚專業職能與優異學養，穩健襄助歷任首長推動農場發展，展現高度責任感與執行力，盼王仁助持續帶領清境農場穩中求進、永續經營。

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王仁助接受中央社記者訪問表示，將加強淨零永續、與地方互助共榮、在地發展等願景，除奔羊節等活動，今年5月起與台北101觀景台合作，在觀景台布置「大清境地區」觀光介紹，盼吸引更多外國遊客到仁愛鄉清境地區旅遊；除觀光推介，也會加強照顧榮民、國軍。

清境農場表示，王仁助2014年起調任武陵農場，從基層農業技師起步，歷練產銷輔導組長、工程、人事、政風等多項業務，2020年為退輔會奪下首座國家永續發展獎，個人也曾獲產銷履歷達人、模範公務人員，擔任福壽山農場副場長期間完成新建國民賓館，2023年調任清境農場，率團隊再度獲國家永續發展獎。（編輯：李錫璋）1140416