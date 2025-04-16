嘉市校園啟動水域課程 體驗獨木舟及造筏

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（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）嘉義市南興國中今天在第二校區探索體驗園區舉辦水域課程啟動典禮，有獨木舟操作、自力造筏課程，為學生提供安全水域教育環境，並讓孩童學習水域活動知識。

嘉義市長黃敏惠、教育處長郭添財及多名市議員今天出席水域課程啟動儀式，同時安排南興國中管樂班學生體驗水域課程，學生都是第一次上水域課程，對此感到新奇及特別。

黃敏惠致詞表示，南興國中第二校區設立的探索體驗園區，自民國102年動工，耗時4年完工啟用，園區能夠提供孩童一個可以挑戰自我、認識自我並超越自我的學習場域。雖然嘉義市非臨海城市，但身為海島的一員，更應積極推動海洋與永續教育。

郭添財指出，市府補助經費，設置探索體驗園區的水域課程設施設備，水域課程啟動僅是開端，未來園區開發將以「永續」為核心理念，透過戶外、童軍及環境教育課程主軸，培養學生自信面對未來。

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南興國中校長柯博議表示，探索體驗園區占地約7.5公頃，園區多達33項擁有國際認證的高低空設施，每年近6000名學子體驗，透過各項體驗課程，讓學生學習戶外活動的技巧與樂趣。

柯博議指出，探索體驗園區今年正式辦理水域課程，包括獨木舟操作及自力造筏課程，不僅能讓孩童學習到水域活動的安全知識，更能激發學生對於水域的興趣及潛能。未來若營運成熟，將逐步開放其他縣市學校團體及民間單位申請，共享資源。（編輯：吳素柔）1140416