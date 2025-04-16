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新北擬改造新店二叭子植物園為「美樹館」

2025/4/16 15:38
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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市府景觀處今天表示，推動人與環境的共榮公園，計畫在新店二叭子植物園，改造「新北美樹館」以結合生態園區與森林教育。計畫範圍255公頃，相當於9.8座台北市大安森林公園，預計年底完成先期規劃。

市府農業局長諶錫輝今天在市政會議報告，新北市的公園，未來將採納SDGs永續發展指標，以「自然共榮公園」為概念，並接軌國際發展趨勢，期將公園打造為不僅是遊樂場，更是都市與大自然和諧共處的綠意空間。

他說，市府連結公園與都市郊山健行步道，推動「城市覓徑」，市民能享受自然及休憩服務；例如，中和區嘉穗公園前置規劃時，就由地方民眾及全國青年景觀競賽獲選學生共同參與設計，融入鳥、松鼠等森林動物概念設施。

諶錫輝說，計畫將新店二叭子植物園，化身「新北美樹館」，打造成國家級的植物園，範圍涵蓋安坑輕軌站台周邊、二叭子植物園及森林生態探索區等3大區域，佔地面積近255公頃，等同於9.8座大安森林公園。

新北市府綠美化環境景觀處長林俊德接受中央社記者訪問表示，現有的植物園境內生態豐富，擁有超過百種以上的動植物棲息，包含台灣特有種的台灣藍鵲及台北樹蛙、白鼻心、山羌等，及台灣桫欏等保育級物種、台灣澤蘭、台灣根節蘭、台灣茜草樹。

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他說，希望比照農業部生物多樣性研究所，未來作為森林教育基地，與特種生物校外教學中心，打造出具國際水準的公園。用地規劃與土地分區、公共服務設施的興建等，仍有許多需要克服，目前正先期規劃設計，預計今年底可完成。

市長侯友宜說，「用得到的建設才是好的建設」，以後的公園設計的建設都要兼顧通用化設計與安全要求。避免治安死角並且善用人工智慧科技，以減輕人力負擔。（編輯：張銘坤）1140416

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