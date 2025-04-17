金門海上長泳暨金廈泳渡7月登場 結合觀光打造品牌

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（中央社記者吳玟嶸金門17日電）2025年金廈泳渡與金門海上長泳將於7月26、27日分別在金門烈嶼海域登場；金門副縣長李文良說，此次新規劃沙灘龍舟賽等活動，盼結合運動、觀光，吸引更多人參與這場海上盛宴。

2025年金廈泳渡與金門海上長泳活動將在7月26、27日於金門烈嶼舉行，金門縣府今天舉行活動記者會，李文良、金門體育會理事長歐陽儀雄等出席。

李文良表示，金門海上長泳與金廈泳渡經過長期耕耘，「相信會成為選手心中的好品牌」，這次除既有賽事，也開發如沙灘龍舟賽等創意活動，再搭配在地美食攤位，盼能結合運動、觀光等，吸引更多人到金門參與這場海上盛宴。

金門體育會表示，26日舉行「第13屆金廈泳渡接力公開賽」，今年賽事由廈門椰風寨為起點，泳渡至金門烈嶼雙口海灘，全長約7000公尺；參賽選手部分，除去年前10名由大會邀請，後續將由在金門、台北、高雄等地舉行的選拔賽中產生。

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體育會指出，27日在烈嶼習山湖公園海灣舉行第22屆海上長泳活動，預計吸引約1200名泳者參與；此次除有泳畢證書、紀念酒等完賽禮，也設計「佳偶泳影」活動，邀請年齡合計超過120歲夫婦合影留念，由主辦單位製作專屬紀念證書寄送。

體育會表示，海上長泳活動報名開放至6月20日，歡迎全台與海外泳者參與，報名詳情可至金門海上長泳臉書（Facebook）粉絲專頁或致電金門體育會詢問（082-311148）。（編輯：張銘坤）1140417