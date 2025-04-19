響應世界地球日 高雄辦15.3公里園道自行車騎乘

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）響應4月22日世界地球日，高雄市府攜手微笑單車公司今天舉辦「世界地球日，騎遇綠之丘」自行車騎乘活動，與市民漫遊環島1號線、環島1-23號線，騎乘15.3公里的園道自行車道。

高雄市交通局表示，活動邀請去年騎乘YouBike次數前20名的學生參加，現場也吸引超過200名民眾共襄盛舉，分別從台鐵左營車站與鳳山車站兩地出發，沿途騎經綠園道環島1號線、環島1-23號線及全新啟用的高雄車站天棚自行車道，終點於高雄車站大會師。

高雄市政府副秘書長王啟川表示，高雄市自推出新台幣399元TPASS通勤月票及南高屏999元TPASS通勤月票後，YouBike運量大幅增加3成5，市民搭乘公共運輸轉乘YouBike的比率明顯提升，去年底全市YouBike2.0E也增加到1906輛。

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王啟川說，未來市府將持續增設YouBike站點，預計全市將達到1500站，串聯捷運、輕軌及公車系統，打造更完善的公共運輸網絡，實現「綠色生活、低碳移動」願景。

交通局說明，中華電信公司、台鐵公司、鼎漢工程顧問公司、國雲科技公司等企業也共同響應推廣綠運輸，活動也贈送行李收納組及環保袋等完騎禮，還有高雄綠之丘天棚導覽活動。（編輯：李錫璋）1140419