台中高美濕地露營場整修 預計6月恢復營運

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市高美濕地被譽為一生必遊一次的景點，落日美景更名聞遐邇，台中市建設局今天公布，高美濕地遊客服務中心露營場即日起至5月31日進行設備整修，預計6月恢復營運。

高美濕地是國際知名景點，其中高美濕地遊客服務中心的露營場，建設局統計，自111年開幕以來，已吸引2.5萬人次到訪。

為提供遊客更安全舒適的住宿體驗，建設局表示，高美濕地遊客服務中心露營場自即日起至5月31日止進行設備整修，範圍涵蓋露營區及1、2樓餐廳設施，這次整修將全面檢修露營區基礎設施，預計6月起恢復營運。

建設局長陳大田表示，高美濕地為國內外遊客熱門生態旅遊景點，遊客服務中心近年推動「生態＋旅遊」體驗，推出濕地主題生態露營，讓遊客不僅能欣賞高美夕照，更能透過2天1夜的深度體驗，近距離觀察濕地動植物，感受珍貴的自然生態。

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陳大田指出，由於去年受凱米、山陀兒及康芮等颱風、以及冬季強烈東北季風影響，露營場地設備受損；為持續提供遊客優良的體驗環境，規劃進行深度整修，未來將提升整體設施耐候性與安全標準。

建設局說明，整修期間，高美濕地其他場館服務，包括體驗館、解說導覽及停車場，均維持正常運作，讓遊客仍可感受濕地之美。此外，施工期間請民眾遵守管制措施，切勿進入施工區域，以確保安全。（編輯：李淑華）1140419