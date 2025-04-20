清華愛樂合唱團公益演唱 歌聲致敬榮民傳遞關懷

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（中央社記者郭宣彣新竹市20日電）國立清華大學清華愛樂合唱團今天表示，日前至台北榮總新竹分院附設護理之家公益演唱，透過歌聲傳遞關懷與祝福，向榮民長者致敬，也用音樂療癒人心。

清華愛樂合唱團日前到台北榮民總醫院新竹分院附設護理之家，團員手拿樂譜開始演唱，長者跟著打拍子、輕聲哼唱，也有人手拿砂槌等樂器參與演奏，現場樂音動人，氣氛溫馨。

團長李文蘭接受中央社記者訪問表示，合唱團由指導老師陳培瑋帶領，團員多為清華科管院在職生或校友等組成，在工作之餘利用下班時間練習合唱，盼以歌聲溫暖榮民長者，傳遞愛與正能量。

陳培瑋告訴中央社記者說，此次鎖定榮民長者生活時代背景及所喜歡點選的歌曲，演唱歌曲包含有「甜蜜蜜」、「一剪梅」等，演唱方式除有合唱曲目，也安排個人演唱等，盼以此陪伴長者，用音樂豐富生活。

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清華科管院執行長林世昌表示，期盼此次公益演唱音樂會讓愛與音樂的力量持續延伸，陪伴長者笑口常開、身心安康。

北榮新竹分院副院長黃政斌接受媒體訪問說，長者於生活中難免會感到苦悶，透過音樂等文化活動，不僅能豐富日常，也有助於療癒心靈，此次合唱團的公益演出，為榮民長者們帶來溫暖與慰藉。（編輯：管中維）1140420