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民代邀交通部鐵道局會勘中捷紅線 促加速期程

2025/4/21 17:01
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（中央社記者蘇木春台中21日電）民進黨籍立委何欣純今天邀集交通部鐵道局等單位，會勘中捷紅線進度，盼加速期程。中市府說，紅線可行性評估2月26日上網公告，目前已完成評選作業，預計今天將辦理議價程序。

何欣純辦公室今天發布新聞稿表示，何欣純邀集交通部鐵道局、中市府捷運工程局與民進黨籍台中市議員蕭隆澤、謝志忠、周永鴻等人，至豐原區豐原大道會勘中捷紅線進度。

何欣純會中表示，紅線可行性研究於去年第四季，交通部即同意補助新台幣1170萬元做規劃，而整體研究經費約需2000萬元，不足部分還需要地方預算配合，經費經爭取到位，希望後續規劃期程順利，加速紅線進度。

蕭隆澤、謝志忠、周永鴻等人表示，中捷紅線一路從北區、北屯、潭子、神岡直到豐原區，希望未來有機會從豐原大道進到豐原市區連結豐原火車站，然而這段路寬窄小，又經過商圈如何規劃、施工，都需要工程評估及凝聚地方共識。

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捷工局表示，中捷紅線可行性研究於2月26日上網公告，目前已經完成評選作業，預計今天辦理議價程序，如順利完成的話即代表決標程序完成。

市府捷工局說明，紅線規劃採高架設計，全長約11.8公里，沿線途經崇德路、承德路、豐原大道一段及中正路等主要幹道，並預計設置8座高架車站，串聯一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心、潭雅神綠園道等重要商圈與生活廊道，強化北台中地區的交通運輸效能。（編輯：李淑華）1140421

何欣純
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