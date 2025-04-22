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淡海輕軌機廠開放預約導覽 融合幾米繪本場景

2025/4/22 15:29
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（中央社記者趙敏雅新北22日電）新北捷運公司今天宣布，即日起淡海輕軌機廠開放預約導覽，揭開北台灣第一座輕軌五級維修基地面紗，導覽融合幾米繪本奇幻世界與列車維修營運專業知識，採線上預約制。

新北捷運公司發布新聞稿指出，淡海輕軌通車以來，扮演連結淡海新市鎮轉乘至台北市區的重要通勤動線，有效縮短市郊與市區間通勤時間，提升沿線生活機能，也促進地方人口成長與產業發展，帶動觀光人潮。

其中，綠山線沿線11座車站的公共藝術作品，皆由知名繪本藝術家幾米量身打造，幾米也在淡海輕軌建設過程中汲取靈感，創作出繪本「閉上眼睛一下下」，講述小女孩「阿給」搭乘輕軌展開冒險的故事。

新北捷運公司表示，淡海輕軌機廠將故事實境化，結合機廠空間與繪本角色、場景，讓參觀者彷彿走入繪本的奇幻場景，體驗列車幕後運作日常，將城市日常與童話意象融合，打造一條「會說故事」的藝術輕軌。

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新北捷運公司說，導覽活動最大亮點之一，是參觀民眾可搭乘專屬導覽專列進入機廠，宛如回到輕軌列車的「家」，近距離見證車輛日常保養流程重點工序，如特殊的「加砂」作業，是確保列車在軌道上安全制動的關鍵步驟，及平時無法觀看的洗車作業。

導覽全程由旅學堂工作室的專業講師帶領，穿插繪本「閉上眼睛一下下」，設計一條兼具想像力與知識性的探索路徑。現場提供DIY手作課程，如輕軌許願星砂瓶、彩繪輕軌列車造型擴香石、鐵路道碴造型香氛蠟燭等，讓小朋友動手參與，帶回專屬紀念。報名及相關資訊可上新北捷運官網或至新北捷運官方粉絲專頁查詢。（編輯：吳素柔）1140422

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