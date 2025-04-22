搶攻母親節聚餐商機 高雄飯店、百貨推優惠

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（中央社記者林巧璉高雄22日電）搶攻母親節聚餐商機，各飯店、百貨業者近日推出餐飲優惠，漢來百貨內的「蘼樂餐酒」推出全新菜單；為因應小家庭趨勢，高雄福華大飯店推出份量較少的合菜組合。

高雄福華大飯店在4月搶先推出母親節餐飲活動，活動延續至5月31日。飯店餐廳「珍珠坊」及「江南春」推出「馨愛媽咪桌宴」，專屬包廂10人量，每席1萬8999元。另外因應不同人數用餐需求，福華也推出份量較少的合菜組合。

高雄福華表示，除了美食料理表心意外，26日至5月底前用餐或入住，即獲「專屬感恩明信卡」，可將感謝的話寫信在大廳「心上郵筒」投遞，並獲抽獎機會。

高雄雅樂集團旗下品牌「蘼樂餐酒Lee's Garden Wine Bar」趁勢在4月推出全新菜單，餐廳手路菜主打以台灣在地農產、配合季節時令、畜牧肉品、新鮮海味等。

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為迎接母親節，蘼樂餐酒也準備了母親節套餐，並推出全新6道料理、3款特色飲品，4人同行只要4600元。工作人員也將在現場捕捉溫馨的用餐畫面，替顧客留下瞬間的美好。

此外，美國知名千層蛋糕「LADY M」在4月進駐高雄義享時尚廣場，開設南台灣首家、為期2個月快閃店，並推出獨家新口味「草莓抹茶千層蛋糕」，17日一推出就吸引大批民眾排隊，預估母親節前將再次出現搶購潮。（編輯：李亨山）1140422