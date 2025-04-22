台中租屋想設籍遭拒沒福利又挨罰 議員批雙重懲罰

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市為第二大城並自稱宜居城市，台中市議員楊典忠表示，中市戶籍逾期案件，每年罰700件，移居者因遭房東拒絕設籍，不能享受市民福利，還得遭市府罰款，雙重懲罰。

根據內政部公布的3月人口統計，桃園市為移入人口最多的城市，淨遷入高達4546人，其次為台中市3537人、新北市遷入3414人，成為吸納人口的三大重鎮。

台中市議會今天召開民政業務質詢，民進黨籍市議員楊典忠指出，台中市環境好、福利佳，吸引其他縣市民眾宜居生活。根據民政局統計，戶籍登記逾期依戶籍法裁罰案件數，112年有769件，裁罰金額新台幣58萬3100元，113年有702件，裁罰金額52萬4500元。

除裁罰外，更影響設籍台中市的公民權益與福利，包括台中公車的市民限定綁卡免費，敬老愛心卡每月1000點、老人健保免費等生活補助。楊典忠認為，被裁罰的民眾多是因為房東拒絕租客設籍。

法制局長李善植表示，依住宅租賃定型化契約規定，不可以寫承租人不得遷入戶籍，如有類似約定，依消費者保護法規定，該約定無效。若房東仍以不得遷入戶籍記載於租賃期約，承租人申訴後，得裁處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

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楊典忠認為，法律雖保障租屋族設籍權益，實務上房東常以漲房租、不續租、提前解約等方式阻撓，設籍困難已剝奪租屋族的福利，還要再被市府罰一筆，「移居台中，雙重懲罰」。民政局長吳世瑋表示，民眾依居住事實可以申請租屋處戶籍。

楊典忠要求市府應主動設置「租屋族設籍協助窗口」，鼓勵房東配合設籍，並檢討「戶籍法」在地方上的彈性處理空間。（編輯：李淑華）1140422