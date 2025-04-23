殯儀館升降設備老舊傳遺體摔落 中市府澄清使用正常

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）中市議員林祈烽接獲陳情，崇德殯儀館冷凍庫升降設備年久失修，亡者家屬目睹人工爬梯搬運遺體，還傳出有遺體摔落；民政局長吳世瑋表示，使用功能正常，從未發生遺體重摔。

台中市議會今天進行民政業務質詢，民進黨市議員林祈烽、施志昌質疑，崇德殯儀館近年投入近新台幣5000萬元，辦理冷凍庫汰舊與擴充作業，雖已翻新部分櫃位，但實際供給數，僅增設38個冷凍櫃位，連最基本升降設備都失去功能。

林祈烽指出，民眾面對至親至愛的離去，傷痛欲絕，卻親睹殯儀館人員因升降設備故障，僅能以人力爬梯「抱體上櫃」，才能把遺體安放進冰櫃，甚至曾有遺體從高處摔落，令人心痛又憤怒；人生最後一哩路，如此不堪，要求市府盤點設備，守護民眾最後尊嚴。

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吳世瑋答詢指出，崇德殯儀館全館有6處冷凍庫配備升降機，經測試整體使用功能正常，從未發生遺體重摔情形，如須維修立即請駐點人員協助，採購零件更換，確保操作安全無虞。

生命禮儀管理處長柯宏黛指出，升降機台由不鏽鋼材質製成，雖外觀老舊，仍可因應一般正常作業；另外，消耗品電池、充電器等，依產品壽命與使用情況，通常為1至2年汰換；至於主體油壓桿部分，多年以來，僅2台升降機各維修1次。柯宏黛表示，目前館內升降使用無虞、無須汰換，如遇升降機消耗品故障，也會立即以備品替換，不影響現場操作作業。（編輯：陳仁華）1140423