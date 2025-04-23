赴北檢集會被指帶頭違法 蔣萬安與綠議員大吵

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）台北市長蔣萬安今天赴民進黨團說明重大法議案，被問去北檢集會一事，他表示是以市長、公民、孩子爸爸身分出席，強調個人行為個人負責；民進黨團則批帶頭違法；雙方一度大吵。

蔣萬安赴民進黨團說明重大法議案，多名議員提及4月17日蔣萬安赴北檢聲援一事。黨團總召陳慈慧表示，不管蔣萬安怎麼想，就是台北市長，不可以也不可能選擇性迴避這個身分；簡舒培則說蔣萬安「教壞囝仔大小」，市長帶頭違法有損北市形象。

蔣萬安致詞時先回應「我當天去，就是以市長身分，同時我也是1個公民，和3個孩子的父親，這講得非常清楚，我到現場去我也強調，警察局同仁一切依法辦理、依法行政，我自己的行為，相關的責任，我個人來承擔，這非常清楚」。

蔣萬安並說，當天傍晚警方透過媒體得知他要去北檢，他說「我會去」，也明確告訴警察局長李西河要依法行政。

蔣萬安並表示，至於是否違法不是他、議員或是內政部長劉世芳說了算，是警方依法認定，黨團回批狡辯，蔣萬安說「是你們要我回應的」，雙方一度吵起來、場面火爆。

黨團說市長不該帶頭違法，蔣萬安回「現在又要提這些，10項重大法議案哪一件有說到這個」黨團表示，如果要回答政治議題，請蔣萬安拿出市長高度、給出發言空間。

林延鳳批評，蔣萬安決定要去北檢後許多局處人仰馬翻，北市警局跟現場的中正一分局都在溝通，一般人哪有這種待遇；林亮君則表示，蔣萬安不斷強調會負責「因為你也知道那是違法集會」，警局後續應會有處置，蔣萬安不用跟黨團大小聲。

洪婉臻則說，蔣萬安出席北檢集會一事也不全然是政治問題，1999市民專線接到3、40件民眾認為市長帶頭違法的投訴，至今沒有任何回應；蔣萬安假裝自己不是權力核心，是陷警方於不義。

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顏若芳指出，蔣萬安強調依法行政，但警方在對待他跟一般市民就差別很大，北檢前有警方幫蔣萬安開道，罷免團體在路口開講就被以集遊法驅趕；洪健益說，提醒蔣萬安是台北市長、不是國民黨的市長，要警局乾脆訂好遊戲規則，看要舉牌幾次才驅離「不要昨天內湖南港（的罷團）被舉1次就必須走，國民黨被舉7次沒有走」。

蔣萬安會後被媒體堵訪時表示，是否受綠營政治攻擊動怒或感覺被公審，蔣萬安回，拜訪黨團說明重大法議案行之有年，過程也算順利，都希望市政能好好推動，並重申北檢集會後的處置都尊重警局依法辦理。（編輯：方沛清）1140423

台北市長蔣萬安（右）23日赴台北市議會民進黨團說明重大法議案。左為北市議會民進黨團總召陳慈慧。中央社記者趙世勳攝 114年4月23日