加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
牙醫涉助逾600名中國人非法來台 檢調約談10被告
首頁 / 地方

藍營北檢外抗議 綠議員提案要蔣萬安專案報告

2025/4/23 17:11（4/23 17:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地檢署偵辦不實連署案，國民黨主席朱立倫等3人至北檢外抗議，警方將約談說明。民進黨台北市議員提案要求市長蔣萬安專案報告，台北市議會23日經政黨協商後，決議蔣萬安將於5月9日至議會報告。圖為北市議會先前質詢。(中央社檔案照片)
台北地檢署偵辦不實連署案，國民黨主席朱立倫等3人至北檢外抗議，警方將約談說明。民進黨台北市議員提案要求市長蔣萬安專案報告，台北市議會23日經政黨協商後，決議蔣萬安將於5月9日至議會報告。圖為北市議會先前質詢。(中央社檔案照片)
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）北檢偵辦涉不實連署案，國民黨主席朱立倫等3人至北檢外抗議，警方將約談說明。民進黨台北市議員提案要求市長蔣萬安專案報告，今天經政黨協商後，將於5月9日至議會報告。

台北地檢署偵辦涉不實連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，朱立倫等人17日晚間至北檢外抗議，台北市警察局中正一分局18日表示，朱立倫等3人主持違法集會，將通知到案說明後移送檢方。

台北市議會今天下午召開定期大會，討論議員及市府提案，包含由民進黨台北市議員陳慈慧等人提案的「0417禁集會區違法集會事件之專案報告」共8案，及台灣民眾黨北市議員張志豪等人提案的「台北市整體經濟與產業轉型因應策略」共9案的專案報告。

北市議會大會討論2項議員提案時，議長戴錫欽宣布進行政黨協商討論，經協商後，確定蔣萬安至議會專案報告的時間及題目。

google news透過 Google News追蹤中央社

資料顯示，蔣萬安將針對「0417法院禁制區集會事件、雙城論壇籌辦狀況」共6案在5月9日上午赴議會進行專案報告；另一專案報告時間為15日上午，題目為「因應經濟情勢變化台北市推動產業轉型及促進就業策略」等5案。

此外，北市議會經政黨協商後，要求市府把「因應AI浪潮之現有措施及計畫、長照政策與建置高齡化宜居城市」的書面報告在5月5日送至議會。（編輯：方沛清）1140423

朱立倫
國民黨估426凱道至少5萬人 朱立倫：展現最大能量蔣萬安拋倒閣 朱立倫：大部分黨內立委都不贊成自傷
蔣萬安
赴北檢集會被指帶頭違法 蔣萬安與綠議員大吵吳思瑤：藍白想倒閣要先整合 民進黨不會隨之起舞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：