藍營北檢外抗議 綠議員提案要蔣萬安專案報告

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（中央社記者劉建邦台北23日電）北檢偵辦涉不實連署案，國民黨主席朱立倫等3人至北檢外抗議，警方將約談說明。民進黨台北市議員提案要求市長蔣萬安專案報告，今天經政黨協商後，將於5月9日至議會報告。

台北地檢署偵辦涉不實連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，朱立倫等人17日晚間至北檢外抗議，台北市警察局中正一分局18日表示，朱立倫等3人主持違法集會，將通知到案說明後移送檢方。

台北市議會今天下午召開定期大會，討論議員及市府提案，包含由民進黨台北市議員陳慈慧等人提案的「0417禁集會區違法集會事件之專案報告」共8案，及台灣民眾黨北市議員張志豪等人提案的「台北市整體經濟與產業轉型因應策略」共9案的專案報告。

北市議會大會討論2項議員提案時，議長戴錫欽宣布進行政黨協商討論，經協商後，確定蔣萬安至議會專案報告的時間及題目。

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資料顯示，蔣萬安將針對「0417法院禁制區集會事件、雙城論壇籌辦狀況」共6案在5月9日上午赴議會進行專案報告；另一專案報告時間為15日上午，題目為「因應經濟情勢變化台北市推動產業轉型及促進就業策略」等5案。

此外，北市議會經政黨協商後，要求市府把「因應AI浪潮之現有措施及計畫、長照政策與建置高齡化宜居城市」的書面報告在5月5日送至議會。（編輯：方沛清）1140423