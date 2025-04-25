澎湖馬公城隍廟靈應侯環島遶境 場面規模盛大

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（中央社澎湖縣25日電）澎湖馬公城隍廟境主靈應侯環島出巡遶境祈安大典今天登場，3天將遶境澎湖本島宮廟，場面盛大，廟方表示，遶境祈安活動澎湖宮廟規模最盛大的一次。

澎湖城隍廟「境主靈應 城隍佑民」環島出巡遶境祈安大典，今天清晨依循傳統科儀，並在澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠、城隍廟董事長顏嘉弘等人分3批點燃起碼砲後，正式展開澎湖本島3天2夜的遶境祈安活動。

顏嘉弘表示，城隍廟建廟迄今有247年歷史，最近是108年出巡遶境，今年配合澎湖城隍文化季活動，舉辦澎湖本島環島出巡遶境祈安大典，是澎湖有史以來規模最為盛大的一場，共計有台澎兩地的56家宮廟參與遶境，隨行鑼鼓、陣頭與信眾逾3000人，將利用3天的車隊遶境，走遍本島1市3鄉88間宮廟行禮。

澎湖城隍廟環島出巡遶境舉行祈安大典，在鑼鼓、鞭炮齊放與信眾護持下，展開出巡遶境活動。

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城隍廟遶境車隊與信眾，綿延數公里，特別前往馬公市公所停轎，黃健忠與市民一起迎接，祈求城隍爺庇護合境平安，四時無災，沿途各村里與宮廟也都設香案祭拜與迎接，並分別在白沙赤崁龍德宮、竹灣大義宮、菓葉聖帝廟、文澳祖師廟等設立行館與行台，遶境全程約500公里。

媽宮城隍廟，亦稱馬公城隍廟，是闔澎公廟之一，主祀城隍爺，建廟迄今有247年，清法戰爭後，曾獲皇帝賜匾與加封「靈應侯」，素有「陰間縣太爺」之稱，總統賴清德也致贈「厚德孚佑」匾額，澎湖每年農曆7月普渡由城隍廟開始後，各地宮廟接續舉行，澎湖縣政府在民國76年列為縣定3級古蹟。（編輯：陳政偉）1140425