新北修正國中小學區劃分 額滿學校不新增學區

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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市教育局修正公布公立國中小學區劃分及調整作業要點，考量額滿學校所在區域通常為發展迅速新興社區，為避免排擠鄰近新社區學生就學權益，額滿學校將不新增學區。

教育局今天發布新聞稿指出，修正公布「新北市公立國民中小學學區劃分及調整作業要點」，除配合112年6月21日修正公布國民教育法及其施行細則最新規定，更考量實務運作情況，明定學區劃分原則，更完善保障學童就近入學權益及促進各校均衡發展。

教育局長張明文說明，新北市幅員廣大，無論在人口、交通、社區、文化環境、行政區域及學校分布情形有很大差異，教育局每年會根據均衡學校發展、就近入學及顧及學童通學安全等考量，定期檢討學區調整需求。

他表示，這次修正重點強調劃分學區應以基本學區為原則，例外得依法定程序調整為自由學區或大學區，以穩定師資及學生來源。

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他強調，考量額滿學校所在區域通常為發展迅速的新興社區，為避免排擠鄰近新社區學生就學權益，未來額滿學校也將以不新增學區為原則。

淡水區新生預估額滿學校淡海國小校長林九牧表示，淡水新市鎮人口發展迅速，入住者以年輕夫婦居多，帶來較多學齡人口的就讀需求，但考量新興社區學齡人口設籍時間較短，若擴大學區可能會發生住在學校對面、卻無法就讀的不合理情形，因此，額滿學校以不再增加學區為宜。（編輯：李淑華）1140427